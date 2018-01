Genova. La perturbazione giunta sul Mediterraneo occidentale interesserà la nostra regione fino alla mattinata di sabato 27 gennaio. Successivo miglioramento nel pomeriggio e nella giornata di domenica con belle schiarite. Nuovo aumento della nuvolosità lunedì, ma con basso rischio di pioggia.

Possibili nevicate tra la notte e il primo mattino sopra i 700-800 metri a ponente.

Al mattino, quindi, cielo molto nuvoloso su tutta la regione. Precipitazioni più probabili tra la notte e il primo mattino tra Genovesato orientale, Golfo Paradiso e specchio di mare circostante dove si avranno anche rovesci. Più sporadiche le piogge altrove (probabilmente asciutto sul Tigullio orientale, lo Spezzino e l’Imperiese).

Probabili nevicate sui 700-800 metri tra Val Bormida, Erro, Orba e Alpi Liguri, con locali intrusioni a quote inferiori sulla Val Bormida. Sull’Appennino orientale qualche nevicata sarà possibile sopra i 1200-1400 metri nel gruppo Trebbia-Aveto. Dalla tarda mattinata progressiva attenuazione dei fenomeni su tutta la regione fino a completo esaurimento nel pomeriggio, quando si instaureranno condizioni di variabilità con belle schiarite specie lungo la fascia costiera.

Venti: Residuo Scirocco a Levante in prima mattinata; vento moderato da nord altrove con rinforzi nel tratto di costa tra Savona e Genova. Nel pomeriggio ventilazione ovunque in attenuazione tranne in mare aperto, dove permarranno venti tesi tra est e nord-est fino a sera.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo, ma con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: In lieve diminuzione specie nei valori minimi

COSTA: Min +6/9°C / Max +10/12°C

INTERNO: Min -1/+5 °C / Max +3/9 °C