Genova. Ecco la situazione meteo secondo le previsioni di Limet, il centro meteo ligure: Una vasta struttura depressionaria si avvicina alla nostra regione disponendo umide correnti meridionali in un contesto abbastanza mite. Le precipitazioni saranno maggiormente probabili nella giornata di sabato 6 e lunedi 8 gennaio, temporanea tregua domenica.

Previsioni valide per sabato 6 gennaio 2018

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge maggiormente concentrate al mattino sul settore centro-orientale della regione (Genovesato orientale, Golfo Paradiso, Tigullio e rispettivo entroterra). Più sporadici i fenomeni sulle altre zone. Qualche nevicata in Appennino sopra i 1600-1700 metri e sulle Alpi Liguri sopra i 900-1000 metri. Nel pomeriggio e in serata progressivo spostamento dei fenomeni da est verso ovest che tenderanno a concentrarsi tra il Genovese di Ponente e il Savonese orientale. Ancora neve sulle Alpi Liguri sopra gli 800-1000 metri. Altrove piogge più deboli e sporadiche, in attenuazione ad iniziare da Levante prima di notte.

Venti: Moderati da nord su Savonese e Genovese, deboli orientali su Imperiese e da sud-est a levante di Portofino. Mari: Mosso, localmente molto mosso al largo. Temperature: In calo nei valori massimi

Previsioni valide per domenica 7 gennaio 2018

Cielo e Fenomeni: A ponente cielo molto nuvoloso con piogge sparse specie tra valle Bormida e Alpi Liguri, con neve sopra i 1000-1200 metri. Piogge più deboli sui rispettivi tratti di costa. Sul settore centro-orientale tempo nel complesso asciutto con qualche occhiata di sole nell’arco della giornata specie tra Tigullio orientale e Spezzino. Venti: Moderati o forti in genere tra est e sud-est, da nord solo nel Savonese. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo per onda da est. Temperature: In aumento.

Tendenza per lunedì 8 gennaio 2018

Cielo e Fenomeni: Probabile maltempo su tutta la regione con piogge sparse e locali rovesci specie tra pomeriggio e sera. Ventilazione moderata da sud-est e temperature in calo.