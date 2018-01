Genova. Un veloce impulso perturbato dall’oceano Atlantico transiterà sulla nostra regione tra la prossima notte e la giornata di domani recando piogge diffuse, soprattutto sul settore centro-orientale. Condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato nei giorni a seguire.

Al mattino venti tesi da nord/nord-ovest su savonese e genovese. Nel pomeriggio e ancor di più in serata notevole rinforzo di correnti sud-occidentali che raggiungeranno il grado di burrasca al largo. Mari molto mossi, fino ad agitati a levante ed al largo.

Tra la notte e la mattinata piogge su tutta la regione, più blande e male organizzate sul medio ed estremo ponente, dove arriverà un netto miglioramento del tempo già all’alba. Quota neve in calo fino a 500/600 m su valli dell’Erro, Orba, Stura e Scrivia. Ancora precipitazioni diffusi tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio su genovese orientale e spezzino, con rovesci anche di moderata/forte intensità sulle zone appenniniche. Quota neve in calo fino a 1300/1400 m tra val Trebbia e val d’Aveto. Fenomeni in veloce esaurimento nella seconda parte del pomeriggio. In serata possibile ritorno da est di deboli precipitazioni sullo spezzino e sui contrafforti trebbio-avetani, in rapida cessazione entro la notte successiva.

I venti saranno moderati/tesi da nord/nord-ovest al mattino sul settore centro-occidentale. Ruoteranno da ovest/sud-ovest già entro la tarda mattinata, con notevole rinforzo, fino a burrasca tra il pomeriggio e la sera (come da avviso). Mari generalmente molto mossi, fino ad agitati a levante ed al largo dal pomeriggio (come da avviso).

Temperature: In generale diminuzione.

COSTA: Min +10/+12°C / Max +11/+14°C

INTERNO: Min -1/+8°C / Max +6/+11°C