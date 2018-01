Messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti

Genova. Domenica 21 gennaio, alle ore 10.45 nella chiesa di San Filippo in via Lomellini, si svolgerà una cerimonia di suffragio per i caduti nei campi di sterminio nazisti, che iniziarono la loro tragica attività nel 1933, pochi mesi dopo l’avvento del nazismo al potere, e costarono la vita a milioni di persone.

Erano ebrei, militanti della resistenza, partigiani, militari e altri perseguitati. L’orazione commemorativa sarà tenuta da Eugenio Ferrero, dell’Associazione Nazionale Ex Deportati.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente la Consigliera Lorella Fontana.