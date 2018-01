Mercato Genoa: idea Caulker per la difesa. Izzo non si muove?

Si scaldano i motori nel reparto mercato del Genoa per il quale sono previsti molti movimenti sia in entrata che in uscita. L’ultimo nome accostato alla società più antica d’Italia è quello di Steven Caulker, inglese e in forza fino alla fine dell’anno scorso al Queens Park Rangers. Difensore classe 1991 è svincolato dalla società londinese e sarebbe felice di ritrovare l’amico Taarabt. La concorrenza, però è ampia. Su di lui ci sarebbero anche Crotone, Sassuolo e Chievo.

Nel frattempo Perinetti sta guardando anche nel calcio di casa nostra, con l’interesse per un difensore. In pole c’è Castan che a Roma non trova spazio e pare essere recuperato dopo il lungo periodo di inattività. In caso non arrivasse il brasiliano il Genoa proverebbe a prelevare De Maio dal Bologna sul quale, però c’è più concorrenza. Nodo centrocampo legato all’addio di Lazovic che ha rifiutato il Belgio (lo voleva il Bruges), mentre il primo nome della lista della spesa rossoblù è Acquah del Torino, ma la trattativa è nelle fasi iniziali. Infine si cerca anche di riportare a Genova Hijiemark, ora al Panathinaikos.

Più ampia la pagina delle possibili uscite dal Grifone con Centurion che pare diretto in Messico o a tornare in Argentina, per lui la definitiva bocciatura della Serie A. Via anche Palladino, che dovrebbe andare a rinforzare una squadra di Serie B, mentre resta in dubbio la posizione di Ricci. L’ex Sassuolo era molto atteso ad inizio stagione, ma le presenze sono state poche (appena 5 fra campionato e Coppa Italia) e ci sarebbe il pressing del Crotone.

Stuzzica poi l’idea Stoccarda ad Armando Izzo. Dopo averlo atteso a lungo, il Genoa potrebbe anche privarsi del talentuoso difensore che sarebbe stato richiesto anche dallo Shalke 04. Perinetti da parte sua blinda il napoletano dichiarandolo incedibile fino a fine campionato, ma se arrivasse l’offerta giusta…