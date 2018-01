Media Emergency System, in Liguria nasce la prima piattaforma dell’emergenza sanitaria riservata ai media

Genova. Basteranno un paio di clic per capire se a Molassana sia avvenuto un grave incidente stradale, se a Nervi un uomo sia rimasto ustionato, se in centro storico qualcuno sia stato colto da infarto. Così grazie al Media Emergency System, la prima piattaforma dell’emergenza sanitaria in Liguria (118) dedicata e riservata agli organi di informazione.

L’ufficio stampa, il Sia (sistemi informativi e ingegneria clinica) e il servizio emergenza sanitaria (Ems) dell’ospedale policlinico San Martino, hanno attivato il servizio da oggi. Il sistema mette a disposizione i principali dati di interesse relativi agli eventi/missioni registrati nella giornata corrente dalla sala operativa emergenza sanitaria di Genova Soccorso.

Una volta effettuato il login, si accede alla pagina dove sono e saranno visibili gli eventi occorsi sul territorio di competenza, suddivisi per codice (Giallo, Rosso o Nero) e per tipologia (interventi in strada, in luoghi pubblici e in ambito domestico), senza la distribuzione di dati sensibili, nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy.

La piattaforma, che sarà un elemento in più di trasparenza per interpretare il lavoro di chi gestisce situazioni di emergenza, in fase sperimentale, sarà estendibile anche alle altre sale operative Ems della Liguria.