Mattone: soffre il mercato di Genova, prezzi delle case giù del 6%

Genova. Il 2017 si è chiuso con valori ancora in negativo per il mattone ligure, che dà ancora segni di instabilità. Se il settore delle locazioni si avvicina al punto di pareggio, con canoni che registrano un lieve -0,5% su base annua, i prezzi delle abitazioni in vendita risultano, a dicembre 2017, ancora in calo di 3,8 punti percentuali.

È quanto evidenziato dall’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale, che ha anche rilevato i prezzi medi di una casa in regione. Un’abitazione in vendita in Liguria costa in media 2.680 euro/mq, il 40% in più rispetto al prezzo medio delle abitazioni nel Nord Italia (1.917 euro/mq). Affittare una casa in regione, invece costa meno rispetto alla media del Nord: in Liguria il prezzo si attesta sui 8,34 euro/mq contro i 9,25 del Nord Italia.

Imperia si aggiudica il primato di città più cara per quanto riguarda i prezzi delle vendite: qui acquistare una casa costa 2.148 euro al mq. Imperia è anche il capoluogo in cui il calo anno su anno è meno drastico: nel corso del 2017 i valori delle abitazioni in vendita hanno perso solo il 3,4%. Tutti gli altri capoluoghi registrano picchiate che arrivano fino al -6,5% di Savona, seconda città più cara (2.141/mq). Soffre anche Genova, la città con i prezzi più bassi della regione, dove nel corso dell’ultimo anno il mattone ha perso il 6,1%: qui comprare una casa costa in media 1.755 euro a mq. E Genova si distingue, in negativo, anche a livello nazionale: è la grande città (oltre 300.000 abitanti) in cui i cali dei prezzi continuano a ritmi più sostenuti.

