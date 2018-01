Il Guido Mariscotti torna nel suo “felice isolamento” in testa alla classifica di Seconda categoria, girone D. Grazie al rotondo 4-1 rifilato al Masone ed al contemporaneo ko dell’Anpi Casassa, i biancorossoblù vanno a +4 dalla seconda e vedono sempre meglio la Prima categoria (per quanto, ci si trovi ancora alla prima giornata di ritorno).

Primo tempo equilibrato della capolista che si sblocca solo al 40° con Mattiucci, ma replica appena 5’ dopo con Carnovale. Al rientro in campo i valligiani trovano la reazione e accorciano le distanze con Rotunno. I biancoazzurri attaccano, ma si scoprono e il Mariscotti li sfrutta alla perfezione andando a segno ancora con Carnovale e poi con Renna.

Brutto inizio anno invece per l’Anpi Casassa che a Rossiglione subisce un passivo netto e pesante firmato da uno spumeggiante Mirko Pastorino autore di una tripletta. I gol arrivano equamente ripartiti per tutto il corso della gara con il vantaggio che arriva al 10°, il raddoppio al 45° e il gol che spegne le residue speranze biancorosse al 70°.

I bianconeri restano a -2 dal terzo posto occupato dall’Atletico Quarto che vince in trasferta contro il Pontecarrega grazie al gol di Toncini e nonostante l’espulsione per fallo di reazione di Mosetti al 34°. Prestazione importante del reparto difensivo che resiste fino al triplice fischio e porta a casa tre punti.

Il Carignano batte la Casellese che comunque dimostra di essere migliorata dal punto di vista della tenuta mentale. Infatti dopo il vantaggio di Arvieri al 16°, arriva il gol di Occhipinti che pareggia. Gialloblù che tornano avanti al 55° ancora con Arvieri e trovano il gol di Croci al 75°. Partita che pare finita, invece Torre piazza il gol del 2-3 all’85° con la Casellese che spinge fino all’ultimo, ma il Carignano resiste e si impone.

Pari e patta fra Don Bosco e Mele in una gara molto equilibrata il cui epilogo è sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Al 18° Pedemonte porta in vantaggio i gialloblù, ma al 40° Cani pareggia. Nella ripresa, l’eterno Patrone firma il gol dell’1-2 ad un quarto d’ora dal termine su calcio di rigore. I salesiani non mollano e trovano il meritato, nonché definitivo pareggio, all’85° con un’incornata di Zilli Masotti su calcio d’angolo.

Tiene vivo l’obbiettivo playoff l’Olimpia che batte 2-1 il Campi in una gara beffarda per gli ospiti che vanno avanti al 7° con Danovaro, ma vengono raggiunti e superati negli ultimi 10’ per effetto dell’autogol di Donato e del gol di Isola. Davvero incredibile il finale di una gara che i neroverdi sembravano aver ormai portato dalla propria parte.

Ad approfittare della sconfitta del Campi c’è la Bolzanetese che vince lo scontro diretto contro il Mura Angeli e stacca in un colpo solo entrambe le suddette compagini. Dura la partita fra le squadre con la Bolzanetese che dopo il gol di Burgio al quarto d’ora fatica molto a trovare il raddoppio, che arriverà solo al 90° con Ponte.