Marina Mercantile organizza due corsi di formazione professionale. MSC pronta ad assumere e imbarcare il 70% degli allievi

Genova. L’Accademia Italiana della Marina mercantile, in accordo con la compagnia di navigazione MSC, organizza due corsi di alta formazione professionale, al fine di rispondere alle richieste di nuove figure professionali necessarie a bordo. Si tratta in particolare dei profili di “Entertainer kids/adults” ed “Esperto front office”, per cui sono stati programmati i corsi, entrambi in collaborazione con Opera Diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo e Lavagna Sviluppo scrl.

Destinatari saranno in totale 44 giovani e adulti (22 per ognuna delle due opzioni), cui è richiesto il diploma di scuola superiore e la conoscenza della lingua inglese. Per entrambi i corsi saranno previste 240 ore di lezione a terra, di cui 24 come stage/affiancamento sul lavoro. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione sarà il 16 Febbraio 2018.

Il progetto discende da un accordo finalizzato all’inserimento lavorativo da parte di MSC Crociere che garantisce, entro 6 mesi dal termine del corso, l’impegno ad imbarcare almeno il 70% degli allievi che termineranno positivamente il percorso formativo, conseguendo l’attestato di frequenza previsto e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo previsto.

I corsi, completamente gratuiti e cofinanziati dall’Unione Europea-Fondo sociale 2014-2020, si svolgeranno a Lavagna, presso la sede operativa della Fondazione Accademia, Villa Spinola Grimaldi.

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono disponibili presso la sede della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Villa Spinola Grimaldi, in via Aurelia 272, 16033 Lavagna (Genova), Tel. 0185.394082 – Orario 09,00–16,30 dal lunedì al venerdì o sul sito www.accademiamarinamercantile.it

Figure professionali richieste

L’animatore adulti opera individualmente e/o come parte di un team a bordo della nave da crociera al fine di favorire la socializzazione e l’intrattenimento dell’ospite. Sviluppa e anima i programmi di intrattenimento di bordo, anche proponendo e improvvisando nuove attività, interpreta gli interessi e le aspettative degli ospiti. Lavora nel team di intrattenimento sotto la supervisione del Capo Animatore e collabora con il dipartimento del Cruise Director. L’animatore bambini si cura adegli ospiti più piccoli, intrattenendoli, comunicando e socializzando con gli stessi e i loro genitori di tutte le nazionalità presenti a bordo.

“Esperto front office” prevede moduli comuni a tutti i partecipanti e un modulo specialistico per due profili in uscita: il Guest service agent e l’Excursion Tour escort, in base agli esiti della selezione, alle necessità aziendali, alle attitudini e preferenze dei candidati.

Entrambe le posizioni hanno una conoscenza molto buona delle lingue che consente loro di comunicare con gli ospiti appartenenti a diverse nazionalità presenti a bordo. Hanno un’elevata capacità di problem solving, ottime doti comunicative e utilizzano strumenti informatici.

La principale funzione del Guest Service Agent è quella di accogliere l’ospite in maniera amichevole, rispondere alle domande e risolvere i problemi nel minor tempo possibile. E’ una delle figure chiave di bordo nel trasmettere entusiasmo e attrarre le persone per altre crociere. Il Guest Service Agent è anche responsabile di alcune transazioni finanziarie.

L’ Excursion Tour escort supporta il dipartimento Escursioni nelle operazioni generali di promozione e organizzazione dei tour a terra e può accompagnare gli ospiti. Conosce pertanto i porti di scalo e le escursioni offerte.