Onde in aumento, avviso per mareggiata intensa e venti di burrasca

Genova. Il Centro Meteo Arpal ha diramato anche oggi un avviso per mareggiata intensa, con un vento di burrasca che mantiene un contesto meteo stabile e soleggiato.

L’avviso meteo odierno annuncia venti tra forti e di burrasca anche rafficati da Ovest, Sud-Ovest sull’estremo ponente (nella notte 122 km/h a Monte Maure – IM) e da Nord-Ovest sul centro della regione, in estensione verso levante dalla mattinata. Ancora mareggiate da Sud-Ovest sulle coste centrali e mareggiate anche intense agli estremi (misurati nella notte a Capo Mele 9.1 secondi fra un’onda e l’altra, 7.34 metri di altezza massima), con una lenta scaduta del moto ondoso a partire da Ponente.

Domani, giovedì 18 gennaio, continuerà il libeccio con venti forti e di burrasca sull’estremo Ponente; venti in rinforzo anche a levante nel pomeriggio. In mattinata mare molto mosso, destinato a un nuovo aumento dal pomeriggio fino a mare agitato sotto costa, in rapida estensione da Ponente a Levante con mareggiate da Sud-Ovest sulle coste di tutte le zone. Avviso e allerta, tiene a precisare Arpal, non sono sinonimi: in Liguria, non tutti i fenomeni meteo intensi portano all’allerta meteo (che scatta solo per gli effetti al suolo causati da precipitazioni, temporali e neve).

Il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca, ieri, sulle coste esposte dell’estremo Ponente e aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante.

Oggi le mareggiate continuano (nella foto Camogli stamattina) con burrasca di libeccio sull’estremo Ponente, poi il vento ruoterà da Nord Ovest con intensità forte e raffiche di burrasca soprattutto sui crinali delle zone centrali della regione.

Secondo le previsioni Arpal, temporaneo calo del moto ondoso a partire dal pomeriggio iniziando da Ponente, anche se la mareggiata riprenderà vigore dalla seconda parte della giornata di giovedì 18, con condizioni di mare agitato lungo tutte le coste.