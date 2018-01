Marassi, auto in fiamme davanti a un bar in via Cellini: indagini in corso

Genova. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato, intorno alla scorsa mezzanotte, al rogo che ha distrutto un’auto in via Cellini, a Marassi.

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco. Interessata dall’incendio un’utilitaria, ma sono stati coinvolti anche una moro e un’altra vettura in sosta.

A chiamare i soccorsi i residenti della zona allertati, soprattutto quelli ai primi piani dei palazzi, da fumo e fiamme.