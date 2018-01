Manesseno, si rompe la scala e precipita nel vuoto. Donna in codice rosso al San Martino

Genova. La scala che si rompe durante i lavori domestici, e il volo di 4 metri. A subire le conseguenze delle rovinosa caduta una donna, trasportata in code rosso al Pronto Soccorso di San Martino.

E’ successo a Manesseno, in via Carlo Levi, poco dopo le 10 e mezza. Non ancora chiare le dinamiche che hanno portato il cedimento strutturale della scala.

La signora è in grave condizioni, avendo riportato diverse fratture.