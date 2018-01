M5S, i candidati dei collegi uninominali: a Genova Crucioli e Steardo al Senato, Rizzone, Cuneo e Traversi alla Camera

Genova. Ricercatori, avvocati, esponenti della società civile, attivisti della prima e dell’ultima ora. Pronte già da alcune ore, sono finalmente state rese note le generalità dei candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali di Camera e Senato. I candidati sono stati presentati al Tempio di Adriano di Roma da Luigi Di Maio. Ecco chi sono:

Senato

Liguria 1 (Savona) Massimo Conio, 61 anni, primario di Gastroenterologia dell’Ospedale Borea di Sanremo

Liguria 2 (Genova San Fruttuoso) Mattia Crucioli, (nella foto di apertura) 41 anni, avvocato cassazionista, ha assistito i M5S in diverse battaglie fra cui quelle per la richiesta di documenti trasparenti alla direzione dell’ospedale Galliera

LIguria 3 (Genova La Spezia) Fulvia Steardo, avvocatessa chiavarese

Camera

Liguria 1 (Sanremo) Federico Manfredi Firmian, giovane ricercatore universitario, con esperienze all’estero, in scienze politiche, indicato anche come supplente alla Camera per i collegi plurinominali

Liguria 2 (Savona) Leda Volpi, (nella foto in basso) altro medico in servizio all’ospedale di Sanremo, già candidata anche nel collegio plurinominale Liguria 2 dietro il parlamentare uscente Sergio Battelli e davanti all’assistente di Tiziana Beghin Sergio Romano.

Liguria 3 (Genova Serra Riccò) Roberto Traversi, architetto, era colui al quale lo staff Movimento 5 Stelle non aveva certificato la candidatura alle comunali di Chiavari.

Liguria 4 (Genova Bargagli) Marco Rizzone, 34 anni, imprenditore

Liguria 5 (Genova Rapallo) Rossana Cuneo, architetto genovese, impegnata sui temi dell’abbattimento delle barriere architettoniche

Liguria 6 (La Spezia) Lucia Sommovigo, spezzina, animalista e esponente della società

Questi, per la cronaca, erano i nomi e i cognomi dei pentastellati candidati nei collegi plurinominali

Senato

1) Matteo Mantero

2) Elena Botto

3) Andrea Boccaccio

4) Daniela Marenco

Camera Liguria 1:



1)Sergio Battelli

2)Leda Volpi

3)Fabio Romano

4)Ilaria Mastrorosa

Camera Liguria 2

1)Simone Valente

2)Elisa Priano

3)Marina Silvestri

4)Terenzio Dazzini