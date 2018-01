Inizia in modo positivo per le squadre genovesi il 2018 ed il girone di ritorno del campionato di serie D. Sorridono il Sestri Levante ed il Ligorna, mentre la Lavagnese non sfrutta il regalo fatto dalle due “cugine”, vincenti contro Seravezza e Masses, dirette concorrenti per il playoff dei bianconeri.

La squadra di Venuti infatti era impegnata a Montecatini Terme contro i biancoazzurri, impegnati nella lotta salvezza. Onore ai padroni di casa, decisi ad iniziare bene il nuovo anno. Così dopo un primo tempo a reti bianche con gli ospiti che sbagliano tanto negli ultimi venti metri, il gol arriva su calcio di rigore trasformato da Basso che al 56° illude la Lavagnese.

Tredici minuti dopo infatti, gran risposta di Bigazzi che riceve palla al limite dell’area, si beve sia Carta che Fonjock che calcia una bomba imprendibile per Nassano. Pareggio giusto che denota un po’ di confusione nella Lavagnese, chiamata a ripartire in tempi brevi.

Molto migliore il momento del Sestri Levante che sembra ormai fuori pericolo, anche se le partite sono ancora tante e tutto potrebbe accadere. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, i rossoblù possono sorridere vista la grande gara giocata nel fortino del “Sivori” contro il Seravezza. Toscani e genovesi si confrontano a viso aperto con ritmi alti e tanto agonismo. A decidere la gara un missile di De Vivo che al 19° soprende l’estremo difensore ospite, Cavagnaro e firma così la settima vittoria stagionale.

Infine il Ligorna ottiene tre punti che forse sono i più belli fin qui arrivati. In casa contro la Massese, i biancoblù sono bravi a passare in vantaggio con Oneto che al 7° sfrutta un regalo di Natale tardivo di Barsottini, portiere bianconero che perde la palla e lascia all’attaccante genovese la possibilità di segnare in scioltezza.

Tutto sembra dover cambiare al 35° quando Gallotti spende un fallo su Gioè lanciato a rete. Rosso diretto e genovesi in dieci, le cui proteste a nulla servono. Monteforte ridisegna la squadra e si prepara ad oltre un ora di sofferenza. Nel secondo tempo infatti i toscani attaccano e chiudono il Ligorna nella propra metà campo. Lombardi sfiora il gol con una traversa e poi Remorino scheggia il palo della porta di Fenderico. I genovesi si difendono con ordine e tutto sommato rischiano poco. Al triplice fischio è festa per i locali, mentre tira una brutta aria a Massa con i tifosi ospiti inferociti.