Liberi e Uguali, ecco le proposte liguri. Tra i big Cofferati, Quaranta e Luca Pastorino

Genova. Si è svolta questo pomeriggio in una affollata Sala del Cap la prima assemblea regionale di Liberi e Uguali con il compito di delineare le priorità programmatiche (lavoro, scuola, fisco, ambiente, sanità) e raccogliere le disponibilità a candidarsi nelle liste per Camera e Senato. 43 nominativi da cui verranno scelti i 21 candidati liguri che correranno per Liberi e Uguali.

Al tavolo della presidenza il senatore Federico Fornaro, garante dell’assemblea, ha evidenziato come i sondaggi registrino un carico di aspettative da parte dell’elettorato per Liberi e Uguali e un interesse per una politica seria e non urlata con un programma credibile attento ai conti e radicale nelle proposte.

“Non possiamo raccontare bugie o fare proposte fantascientifiche per raccogliere voti – ha spiegato – per questo pensiamo sia necessario puntare sulla scuola e rilanciare la ricerca; e poi un grande piano verde per dare lavoro, senza dimenticare la lotta alla precarietà quindi l’abolizione del jobs-act che si è rivelato favorire le imprese togliendo invece diritti ai lavoratori”.

Il senatore piemontese ha poi sottolineato come la legge elettorale con cui si andrà a votare sia “pessima, una truffa agli italiani a cui si fa credere che si è tornati a un sistema maggioritario e invece è un proporzionale che leva di fatto agli elettori la possibilità di una vera scelta degli eletti”.

Fornaro ha poi concluso elencando le caratteristiche delle candidature: parità di genere, pluralismo politico all’interno delle formazioni rappresentate, le pluricandidature saranno limitate e non potrà essere candidato chi ha già svolto due mandati parlamentari. Fuori dalle liste le persone arrestate, rinviate a giudizio o condannate per reati di mafia, terrorismo, criminalità organizzata, reati contro la libertà personale e individuale e sessuale.

Gianpaolo Malatesta ha poi elencato i candidati che ad oggi hanno manifestato l’interesse ad essere inseriti in lista che comunque rimangono aperte. “A breve saranno mandati a Roma i nominativi e il 22 gennaio da Roma verranno comunicati i canditati liguri che correranno per Liberi e Uguali”.

Imperia

Mauro Giribaldi, avvocato

Mauro Gradi, avvocato

Savona

Sergio Aquilino, avvocato

Dario Bacino, Operatore Ecologico

Nello Balzano, Impiegato

Felice Besostri, avvocato Costituzionalista

Federico La Rosa, Cons. Comun. Savona

Natascia Vallerino, Infermiera

Marco Pozzo, Radiologo

Enrica Tonola, Pedagogista

Genova

Roberto Amen, Giornalista

Maria Cristina Barzacchi, Oncologa

Piero Borello, Tecnico Ansaldo

Fabio Cancelliere, Operaio Cantieristica

Mario Caraffini, Insegnante (Cgil scuola)

Sergio Cofferati Deputato Europeo

Silvio Del Buono Dir. Sanitario Gaslini

Erminia Federico insegnante in congedo

Giuliano Graziani Vice Sindaco Mignanego

Evelina Isola Progettista Ambientale

Laura Lupinacci Insegnante

Lamberto Ferrara Avv.to

Paolo Mura, Delegato Ericsson

Luca Pastorino Deputato

Bruno Pastorino Coord. Prov S.I.

Stefano Quaranta Deputato

Daniela Tedeschi Cons. Metropol. Ge

Silvia Pedemonte Funz. Bandi Reg.start up

Alessandra Ballerini, avvocato

La Spezia

Luca Basile Assistente Universitario

Mara Biso, Funz.Agenzia Fiscale

Laura Canale, Ex dirigente Reg. in pensione

Nicola De Benedetto, Insegnante

Michele Fiore, avvocato

Silvia Gobbetti, Insegnante

Andrea Licari, Cons.Comun. Borghetto Vara

Andrea Ornati, Cons.Com.Lerici e avvocato

Luigi Liguori, medico e Cons. Com.

Paolo Putrino, Manager Centri Commerciali

Carlotta Salvatori, Studentessa Univers.

Giulia Tomarchi, Dir. SPI Cgil

“Dobbiamo avere la capacità di far sì che il programma elettorale diventi un progetto politico – ha detto al microfono Gianni Pastorino, consigliere regionale di Rete a Sinistra/Sinistra Italiana – dobbiamo metterci questa intenzione e trasmetterla ai cittadini”