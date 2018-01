L’energia dei Måneskin conquista i genovesi, ressa alla Feltrinelli per il pre-tour della band romana

Genova. Ressa di giovanissimi alla Feltrinelli di via Ceccardi, a Genova, per l’arrivo dei Måneskin, band romana, rivelazione dell’ultima edizione di X Factor Italia. Pur senza vincere il talent show, hanno sbancato nelle radio – la loro Chosen è già disco d’oro – e sui canali web.

Alcuni di loro non sono neppure maggiorenni, eppure, sul palco, dimostrano una consapevolezza da pop star scafate, e in effetti fanno musica da quando erano poco più che bambini.

Damiano David, 19 anni, e Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, tutti 17 anni, hanno conquistato il pubblico in maniera trasversale per il loro sound, che spazia dal pop, all’indie-rock al raggae, e il loro look eccentrico e ultrafashion. Non solo. Il loro indice di gradimento si è impennato soprattutto durante l’episodio di X Factor, su Sky, nel quale il frontman Damiano si è esibito in una lap dance in lattice e tacchi a spillo sulle note di una cover di Kiss This.

I Måneskin, che in danese significa più o meno chiaro di luna, arriveranno in tour, dal vivo, a Genova, il 31 marzo. La serata è programmata al Crazy Bull di via Degola. Biglietti da 25,30 euro.