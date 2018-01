Leila e Molly, due splendide “pupe” a cui dare una famiglia: sono al canile del Gazzo

Genova. Leila e Molly sono due splendide cucciolone di 12 mesi, di taglia grande. “Sono un po’ timide con chi non conoscono, ma una volta che capiscono che possono fidarsi, ti piombano addosso con i loro 30 chili di dolcezza”, dicono i volontari del canile del Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente.

Cercano un compagno umano dinamico a cui piaccia fare molte passeggiate nel verde e che sia paziente e consapevole di doverle accompagnare nel loro percorso di crescita per diventare due adulte equilibrate.

Non è un’adozione di coppia, la foto di entrambe è solo per dare loro visibilità insieme. Per informazioni e per venirle a conoscere potete contattare Fausta al 3474545256, email: caniledelgazzo@libero.it, fb: Amicidelcane Canile del Gazzo

Questo invece è un altro amico, anzi amica, a quattrozampe in cerca di amore. Frida è arrivata terrorizzata in rifugio, proveniente da una casa dove viveva chiusa in una stanza. Ora il suo carattere affettuoso sta emergendo, ama le coccole ed essere accarezzata. Avrebbe bisogno di una famiglia che le desse affetto e finalmente un po’ di tranquillità.

Per informazioni e appuntamenti chiamare Paola 3473312558