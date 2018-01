Le Officine Sampierdarenesi organizzano gli “stati generali” sul quartiere, il Pd risponde all’appello

Genova. “Un evento da non perdere, che parte dal territorio, dà voce ai cittadini e ai numerosi esperti chiamati a confrontarsi sulle opportunità strategiche per il futuro di una importante delegazione genovese”. Così il gruppo consiliare del PD in Comune a Genova sugli Stati Generali della Città di San Pier d’Arena, organizzati domani sera, lunedì 8 gennaio, al Teatro Modena da Officine Sampierdarenesi.

All’appuntamento parteciperanno Cristina Lodi, capogruppo a Tursi e Alberto Pandolfo, consigliere comunale e segretario PD Genova, insieme a diversi altri esponenti del Partito Democratico.

”Saremo presenti, naturalmente, per ascoltare e per raccogliere le istanze di un territorio che vive pesanti disagi, ma che ha in sé importanti potenzialità da sfruttare per tornare ad essere un quartiere protagonista nella nostra città – dichiarano i due consiglieri comunali – come gruppo all’opposizione in Comune saremo pronti a verificare e a incalzare la Giunta comunale affinché agli impegni che Marco Bucci, presente all’evento, prenderà nei confronti dei cittadini seguano azioni e progetti concreti. Come Partito Democratico e gruppo consiliare, insieme ai circoli territoriali del PD, consolideremo il dialogo con le associazioni e la società civile al fine di predisporre insieme proposte incisive e fattibili per la nuova Amministrazione del Municipio che verrà eletta a marzo e per fornire risposte efficaci agli abitanti di Sampierdarena”.