Lavori alle gallerie: sensi unici a Ne, Sant’Olcese, Torriglia e Lumarzo

Genova. Da oggi mercoledì 31 gennaio a venerdì 9 febbraio potranno essere istituiti, fra le 8 e le 18, sensi unici alternati regolati da movieri o semafori mobili su quattro strade di competenza di Città metropolitana nelle quali si trovano gallerie.

Gli interventi sono necessari per permettere lavori di colorazione delle pareti lateralidelle stesse gallerie.

Ecco i tratti interessati: tra il km 2,350 e il km 2,5 della Sp 26 della Valgraveglia, in comune di Ne; tra il km 0 e il km 0,193 della Sp 43dir di Torrazza, in comune di Sant’Olcese; tra il km 11,6 e il km 11,750 della Sp 62 Franco Rolandi, in comune di Torriglia; tra il km 9,250 e il km 9,471 della Sp 77 di Boasi, in comune di Lumarzo.