La solidarietà perde un maestro, è mancato Chiarella, papà del Mercatino di San Nicola

Genova. Il Mercatino di San Nicola perde il suo “papà”, Chicco Chiarella, che, 30 anni fa aveva organizzato il primo mercatino, all’interno dei Giardini Pellizzari, in corso Firenze, a due passi da San Nicola, quartiere dal quale aveva preso il nome. A dare l’addio al fondatore 87 anni, Marta Cereseto, attuale presidente del mercatino con un post su Facebook.

“Quest’anno, dopo tanto tempo, era tornato a trovarci per presentare un libro – spiega Cereseto – è stata una grande festa nel segno di quello che era il suo obiettivo quando ha ideato la manifestazione. Regalare un sorriso, a tutti. e soprattutto ai meno fortunati. Ci ha lasciato una grande eredità, figlia della solidarietà e della beneficenza. Valori centrali per la vita dell’uomo. Chicco lo aveva capito e aveva trasformato quel pensiero in fatti concreti. Noi seguiamo il suo insegnamento, ringraziandolo per tutto sperando che da lassù possa dire Buongiorno Mercatino!!“

Il mercatino, che negli anni è diventato una delle tradizioni natalizie genovesi, vero punto di riferimento per la solidarietà e il sociale, si è ingrandito spostandosi recentemente dagli spazi di San Nicola a piazza Piccapietra fino all’edizione di quest’anno in piazza Sarzano. “Grazie Chicco sei stato il nostro modello – conclude la presidente – proteggici da lassù , dal cielo dove lanciavi i palloncini e dicevi al prossimo anno, mercatino!”.