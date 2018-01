La Sampdoria torna al Torneo di Viareggio

Genova. Dopo qualche anno di inspiegabile assenza, la Sampdoria torna a partecipare alla “Viareggio Cup”, un torneo che non si è lontani dal vero, se lo si definisce un autentico Campionato del Mondo, per squadre giovanili di club.

L’albo d’oro del Torneo, organizzato dal Centro Giovani Calciatori A.S.D., il cui presidente, Alessandro Palagi, ha sangue genovese nelle vene (la mamma Maria Chiossone era di Arenzano), vede il nome Sampdoria per ben undici volte sul podio , con quattro ‘ori’ (1950, ‘58, ‘63, ‘77), quattro ‘argenti’ (1951, ‘55, ‘86, 2009) e tre ‘bronzi’ (1949, ‘56, ’74).

Fra i ragazzi ‘finalisti’ ricordiamo: Bruno Mora, il varazzino Giuseppe Recagno, Francesco Morini, Mario Frustalupi, Giancarlo Salvi, Alviero Chiorri, Gianluca Pagliuca, Maurizio Ganz, Vincenzo Fiorillo, Roberto Soriano, Guido Marilungo e Vasco Regini.

Speriamo di aggiungerne altri quest’anno…

Il sorteggio per la composizione dei gironi della fase eliminatoria (dieci, di quattro team cadauno) della settantesima edizione, in programma dal 12 al 28 marzo, è previsto per il prossimo 7 febbraio.

Oltre alla Sampdoria, il comitato organizzatore si è già assicurato la presenza di 28 (su 40 previste) squadre, fra cui Genoa, Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, Torino, Sassuolo (campione uscente), Cagliari, Spal, Benevento (Serie A); Empoli, Ascoli, Venezia, Pro Vercelli (Serie B); Pontedera (Serie C) ed una Selezione della Serie D fra le italiane, mentre a rappresentare l’estero ci saranno: Slavia Praga (Repubblica Ceca), Rfs Riga (Lettonia), Cai, Belgrano, Deportivo Camioneros (Argentina), Apia Leichhardt (Australia), Partizan Belgrado (Serbia), Athletic Union, Euro New York e Soccer Star New York (Stati Uniti), Bruges (Belgio) e altri ‘grossi’ nomi in arrivo (fra cui il San Lorenzo de Almagro, la società del ‘barrio’ Boedo di Buenos Aires, che ha un tifoso speciale in Papa Francesco.