Festa grande in casa Colombo KMedical, la cui formazione Under 13, ha conquistato per il terzo anno consecutivo il Trofeo Alto Garda vincendo per 2-1 contro l’Avolley Schio.

La compagine bianconera allenata da Piero Morello inizia male la finale andando perdendo il primo set 21-25, ma rialza subito la testa e travolge gli avversari con un perentorio 25-15. Tie break quindi in cui Schio inizia meglio va sul 2-0, poi la reazione genovese grazie ad una prestazione sopra le righe di Simone Porro che chiama alla carica i suoi. Finisce 13-7 e i giovanissimi pallavolisti liguri esultano sotto la curva dei tifosi.

Il team bianconero era formato da: Pietro Marani, Pietro Marenco, Andrea Rani, Simone Porro, Lorenzo Bruzzone, Samuele Trabona, Riccardo Pierini e Filippo Medicina. Allenatore: Piero Merello