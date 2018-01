La campagna #portamiacasa torna con un micio “gigante buono” e una bellissima labrador

Genova. Dopo la pausa natalizia, riprende la nostra campagna #portamiacasa: in collaborazione con gattili, canili, strutture e associazioni che si occupano di animali abbandonati, cerchiamo di presentarveli per far trovare loro nuovi amici, nuove famiglie.

Dal Canile e Gattile del Gazzo, questa settimana, propongono Fievel: è un micio gigante, buono e tranquillo, va d’accordo sia con cani che con gatti, ama stare all’aperto a prendere il sole. Sarebbe bello trovare per lui una casa con giardino o terrazzo. Per informazioni chiamare Paola 3473312558

Lula è una bellissima mix labrador nero pece di taglia grande, è sterilizzata, dolcissima e aspetta solo la sua famiglia a cui donare il proprio amore! Si affida dopo alcuni incontri di conoscenza reciproca presso il Canile del Monte Gazzo.

Per informazioni e appuntamenti scrivere un messaggio WhatsApp a Fausta 3474545256