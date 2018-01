La Bogliolo guida la carica Cus: ottimo il weekend di Aosta

Genova. Domenica ad Aosta grandissimo esordio stagionale indoor per la biancorossa Luminosa Bogliolo che alla prima uscita vince il meeting nazionale indoor Calvesi sprint & hurdles e migliora di 5 centesimi il proprio record ligure assoluto sui 60 hs, portandolo a 8”35. Un ottimo ritorno alle gare per l’alassina Bogliolo, dopo le maglie azzurre indossate l’anno scorso alle Universiadi e ai Campionati europei under 23.

Sempre ad Aosta ottima prova anche per Denny Bettiga, che vince i 60 m piani in 6”98, e per il giovane allievo Riccardo Berrino che fa segnare 8.81 nei 60 hs, ottenendo il pass per i campionati italiani di categoria di Ancona. Davvero incoraggianti i risultati del gruppo biancorosso, allenato ad Albenga da Ezio Madonia.

Sempre domenica, buona la prima sui prati per Andrea Ghia, che nel cross di Cesano Maderno in Lombardia si classifica al secondo posto con pochi centesimi di distacco dal maratoneta valdostano di valore nazionale Renè Cuneaz.