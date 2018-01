Juniores nazionali: il girone di ritorno inizia all’insegna dei pareggi

Lavagna. La prima giornata di ritorno del girone A è stata all’insegna dei pareggi. Sono terminati senza vinti né vincitori ben sei degli otto incontri in programma.

Di conseguenza, resta quasi immutata la classifica. A compiere un balzo in avanti è il Castellazzo, che batte e supera il Bra. Il Casale consolida la terza posizione grazie alla vittoria sull’Argentina, ottenuta a tavolino dato che gli ospiti sono rimasti in campo senza il numero sufficiente di giocatori per poter continuare la partita.

I risultati della 16ª giornata:

Casale – Argentina 3-0

Castellazzo – Bra 3-1

Chieri – Savona 1-1

Finale – Albissola 1-1

Gozzano – Borgosesia 0-0

Lavagnese – Borgaro Nobis 1-1

Ligorna – Sestri Levante 2-2

Unione Sanremo – Derthona 0-0

La classifica: Chieri 38; Gozzano 35; Casale 30; Borgaro Nobis, Savona 27; Castellazzo 25; Bra, Lavagnese 23; Ligorna 22; Albissola 21; Sestri Levante 20; Finale, Unione Sanremo 19; Borgosesia 15; Argentina 7; Derthona 6.

Sabato 13 gennaio si giocherà il 17° turno con i seguenti incontri:

Albissola – Unione Sanremo

Argentina – Castellazzo

Borgaro Nobis – Gozzano

Borgosesia – Ligorna

Bra – Lavagnese

Derthona – Chieri

Savona – Casale

Sestri Levante – Finale