Iren vince quattro lotti della gara Consip, 365 mln di ricavi fornendo energia alle pa

Genova. Il Gruppo Iren, attraverso la sua controllata IREN Mercato, attiva sul territorio nazionale nella commercializzazione di energia elettrica, gas, calore e servizi, rafforza la sua presenza come fornitore di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazione del Nord Ovest aggiudicandosi quattro lotti della gara Consip EE15 per un valore complessivo della fornitura stimato in 365 milioni di euro di ricavi.

Iren Mercato si conferma anche per il 2018 come fornitore di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni della Lombardia (lotti 2 e 3) e dell’Emilia (lotto 6) mentre lo diventa nuovamente per le Pubbliche Amministrazioni di Piemonte e Val d’Aosta (lotto 1), per un volume complessivo annuo delle forniture stimato in 2,4 TWh.

Tra i player che hanno partecipato alla gara l’offerta tecnico-economica di Iren Mercato è risultata la più competitiva e per le forniture prevede sia prezzi fissi sia prezzi variabili legati al valore dell’energia nella borsa elettrica. Inoltre, grazie anche agli asset produttivi da fonte rinnovabile del Gruppo, le Pubbliche Amministrazioni del Nord Ovest avranno la possibilità di acquistare energia “verde” certificata per tutti i quantitativi del proprio fabbisogno energetico.

Iren Mercato stipulerà con Consip una convenzione della durata di 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi e potrà accogliere gli ordinativi dalle Pubbliche Amministrazioni fino ad esaurimento dei tetti massimi di energia previsti in ciascun lotto.

Con questo risultato il Gruppo IREN consolida il rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, le comunità locali e i propri territori di riferimento, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con il concetto di “circular vision” su cui è basato il piano industriale al 2022 presentato recentemente alla comunità finanziaria.