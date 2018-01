Iren, presidio del sindacato Usb: “Cigl, Cisl, Uil e azienda insieme per tenerci fuori dalle rsu”

Genova. Si sono dati appuntamento questa mattina, di buon ora, per un presidio di protesta alla Gavette, una delle sedi operative di Iren a Genova. Sono i rappresentanti del sindacato Usb, sigla di base, che accusa senza mezze misure l’azienda e i sindacati confederali di aver fatto in modo che l’Usb venisse escluso dalle elezioni per l’rsu.

In un comunicato Usb dice che Cigl, Cisl e Uil hanno dapprima convocato le elezioni indicendole alla vigilia di Natale, hanno stabilito come termine ultimo di presentazione delle firme il giorno di capodanno e – non riuscendo neppure così a fermare i rappresentanti del sindacato di base – hanno inserito nel regolamento la necessità che le firme venissero inviate all’azienda stessa.

Serviva un invio di conferma lettura, da parte del terminale della mail aziendale. “Che ovviamente non è mai pervenuto”, dicono dall’Usb secondo cui i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil vogliono “difendere il monopolio di rappresentanza” e in accordo con l’azienda “demoliscono la possibilità di voci fuori dal coro ai tavoli di contrattazione”.

Solidarietà ai sindacalisti Usb è stata espressa sia da Potere al popolo sia da Rifondazione comunista. “Sia dentro sia fuori dall’rsu – dicono da Usb – continueremo a batterci contro i pesanti propositi di ristrutturazione aziendale”.