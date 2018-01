Investimento sui binari a Pavia, ritardi fino a tre ore per i treni da Milano a Genova

Genova. Alcuni regionali sono stati cancellati e ci sono pesanti ritardi sulla linea tra Milano e Genova, con ripercussioni anche per chi prosegue dal capoluogo ligure in direzione della Spezia e di Roma.

I problemi sono legati all’investimento di una persona avvenuto intorno alle 12e15 tra Milano e Pavia, precisamente tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia. La linea è rimasta interrotta per permettere gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Ora il traffico ha ripreso a circolare ma si registrano ancora ritardi residui: 200 minuti per l’intercity 665 in arrivo a Genova e partito da Milano alle 13e44, 148 per l’Eurostar partito da Milano alle 14e37 e che prosegue a Roma, 96 minuti per l’intercity 669 partito da Milano alle 15e44 e diretto a Genova, 82 minuti di ritardo per il regionale 2187, sempre da Milano a Genova. 14 i regionali cancellati e 13 limitati nel loro percorso.