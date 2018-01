Invernale del Tigullio: grande equilibrio nella seconda manche

Lavagna. Due regate, una sabato e una domenica, per la ripartenza del 42° Campionato Invernale del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

Così inizia la seconda manche dell’atteso campionato, caratterizzato dalla partecipazione di 45 agguerriti equipaggi che presto si daranno appuntamento alla tappa conclusiva dell’evento prevista per il weekend di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Nella classe ORC 1-3 un’affermazione a testa per Chestress3 (Giancarlo Ghislanzoni) e Capitani Coraggiosi (Felcini, Santoro). In testa, con 1,5 punti di vantaggio, c’è Ghislanzoni mentre al terzo posto si inserisce Bel Rebelot (Sergio Brizzi).

Grande equilibrio anche nell’ORC 4 dove si registrano le affermazioni di Tekno (Piero Arduino) e Aia de Ma (Luca Olivari): Arduino, grazie anche al secondo posto di ieri, è primo davanti a Olivari e Aria di Burrasca (Franco Salmoiraghi), sabato classificatosi secondo.

Chica 3 (Yacht Club Chiavari) davanti a H20 (Claudio Bonadonna) nell’ORC 5. È Imxtinente a firmare un doppio successo nell’IRC 1-3 piazzandosi sempre davanti a Just a Joke (Dino Tosi). Un terzo e un quarto posto ciascuno, invece, per My Passion (Umberto Benvenuto) e Galatea Due (Natale Salvatore Arena).

L’IRC 4 è momentaneamente guidata da Corto Maltese (Massimo Bonfante) davanti a Celestina 3 (Campodonico, Frixione, Vernengo). Sarà duello incandescente sino all’ultimo tra Jeniale (Massimo Rama) e J Bes (Roberto Garibotto) nel J80. Rama conduce in virtù dei due primi posti stabiliti sabato e domenica. Sul podio anche Women Sailing Acadey di Anne Bertin.

Capitolo Libera: leadership incontrastata nel gruppo 0 per Aria (Azzimonti, Preda) davanti a Jonathan Livingston (Giorgio Diana) e Padawan (Donald Hart). In testa anche Starring (Pietro Tubino) nel gruppo A, Falco (Adelaide Giromella) nel gruppo B.

Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento e Quantum assieme a Grondona.