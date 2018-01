Ingorgo all’uscita del casello autostradale di Lavagna. Domani riapertura delll’Aurelia tra Cavi e Sestri Levante

Lavagna. Lunghe code in uscita al casello autostradale di Lavagna questa mattina per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria. La situazione di ingorgo abituale nelle ore di punta negli ultimi giorni si è aggravata per la chiusura della strada Aurelia per frana tra Sestri Levante e Lavagna.

E’ stata intanto confermata da ANAS per domani, venerdì 19 gennaio, la riapertura dell’Aurelia.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rendendo noto che, con la conferma del cronoprogramma dei lavori, non sarà più necessaria alcuna riunione del tavolo tecnico.

“Non si è riscontrata alcuna criticità nei lavori per la messa in sicurezza, pertanto la riapertura a senso unico alternato della strada è confermata per venerdì nel tardo pomeriggio – specifica l’assessore Giampedrone – Domani rifaremo il punto per avere conferma dell’ora e poi fissare il sopralluogo venerdì poco prima della riapertura”.

Nonostante il forte vento che in queste ore sta colpendo la Liguria e anche il Tigullio, i lavori procedono senza sosta e non hanno subìto rallentamenti.