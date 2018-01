Incidente a Ruta di Camogli: scontro moto-auto, ferito centauro

Camogli. Incidente stradale intorno alle 10 questa mattina a Ruta di Camogli. In uno scontro tra moto e auto ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote.

E’ subito scattata la mobilitazione dei soccorso, con il pronto intervento dei volontari del soccorso di Ruta, coordinati dalla centrale di 118 Genova Soccorso.

Dopo un iniziale codice rosso in relazione alla dinamica traumatica, per il ferito, considerato dai sanitari in condizioni non gravi, è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.