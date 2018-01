Incidente con la moto da enduro, ferito venticinquenne

Calvari. Incidente in un bosco vicino al campo di motocross di Calvari, in Val Fontanabuona. Un venticinquenne sulla sua moto da enduro è caduto ed è stato soccorso in codice rosso dai medici del 118 Tigullio e dai volontari della Croce Rossa di Gattorna.

Giunto cosciente all’ospedale di Lavagna, è stato sedato per il trasporto e il ricovero all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una grave lussazione ad una spalla, ma sono in corso accertamenti per verificare i danni conseguenti alla caduta.