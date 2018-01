Ilva di Cornigliano, il Pd: “Bene la validità dell’accordo di programma”

Genova. “L’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo economico sull’Ilva di Cornigliano ha ribadito la tutela dell’occupazione nel sito genovese, nel rispetto dell’accordo di programma del 2005. Un ottimo risultato che conferma come quel patto fra istituzioni e lavoratori – che il Pd ha contribuito a redigere e che ha sempre difeso – debba restare un punto di partenza per chiunque intenda acquistare Ilva”. Lo dicono i consiglieri regionali del gruppo Pd in Regione Liguria a proposito del vertice a Roma dell’accordo di programma su Ilva.

“La partita però non termina qui, visto che, incassato il riconoscimento della tutela occupazionale – dicono i consiglieri- adesso bisogna discutere degli investimenti che Arcelor Mittal intende avviare per lo sviluppo dello stabilimento di Cornigliano”

“Tali investimenti – conclude la nota – dovranno garantire il futuro industriale delle aree genovesi e assicurare buona e piena occupazione non solo nell’immediato, ma anche in prospettiva futura di medio e lungo periodo.