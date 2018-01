Ilva di Cornigliano, la Fiom: “Mittal chiarisca di quante aree ha bisogno, in ogni caso nessun esubero

Genova. “Abbiamo ribadito e con noi lo ha fatto il ministro Calenda, che esiste un rapporto matematico tra i lavoratori e le aree di Cornigliano. Se Mittal vuole 1100 metri quadri di aree deve assumere direttamente tutti i 1500 lavoratori. Solo così si rispetta l’accordo di programma di Genova”. Lo ha detto il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro al termine dell’incontro al Mise sull’accordo di programma dell’Ilva di Cornigliano. All’incontro hanno partecipato insieme al Governo e ai rappresentanti di Arcelor Mittal, il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci, i rappresentanti di autorità portuale e società per Cornigliano, il presidente di Confindustria Giovanni Mondini, il prefetto Fiamma Spena, oltre ai rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm.

“Alla domanda diretta fatta me sulla quantità di aree che pensa di utilizzare Mittal ha risposto: ‘La maggior parte’. A questo punto la multinazionale dovrà fissare un incontro con la Regione Liguria e il Comune di Genova per stabilire, carte alla mano quali sono le aree di interesse. E’chiaro che in ogni caso per i lavoratori serviranno garanzie occupazionali perché chi si prende le aree si prende anche i lavoratori. Non accetteremo nessun esubero”.

Quello di oggi è stato quindi di fatto un incontro interlocutorio e un nuovo tavolo sull’accordo di programma dovrebbe essere fissato a febbraio: “Domani faremo assemblea per aggiornare i lavoratori sull’esito di questo primo incontro che di fatto è un pareggio fuori casa”.

“Oggi vedo l’opportunità di un consolidamento della produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nessun lavoratore escluso – commenta Antonio Apa, della Uilm – Vogliamo capire quali sono le potenzialità che Arcelor Mittal mette in campo per correlarli all’accordo di programma, che non può essere messo in discussione”. E sul piano degli investimenti Apa ribadisce: “Riteniamo che i 123 milioni di investimenti presenti nel piano industriale siano insufficienti, ma oggi l’azienda ha parlato di una seconda fase di investimenti di cui ci auguriamo di conoscere al più presto i dettagli nei prossimi incontri previsti per il 30 e 31 di gennaio”.