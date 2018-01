Hennebique, si firma l’accordo tra gli enti locali: è il primo passo per la riqualificazione del megasilos

Genova. Domani, lunedì 8 gennaio, alle 15, nella sala della Trasparenza della Regione Liguria il presidente Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il soprintendente Vincenzo Tinè e il direttore del dipartimento DAD Enrico Dassori firmano l’accordo per la riqualificazione di Hennebique.

Sarà il primo passo, necessario, per far sì che si possa partire con la progettazione, visto che alcune realtà del real estate, specialmente legate al turismo, e al turismo sui waterfront, sarebbero interessate a investire a Genova. Ad annunciarlo era stato il sindaco Marco Bucci prima della fine dell’anno durante la conferenza stampa dedicata alle strategie da mettere in atto nel 2018.

La firma sarà seguita dall’apertura di un bando per le eventuali manifestazioni d’interesse. L’Hennebique, enorme silos portuale venne costruito sul finire del 1800 per contenere carichi di grano, è abbandonata dagli anni Settanta. Si tratta, inoltre, del primo edificio in cemento armato d’Italia.