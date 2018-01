“Guardie e ladri” in Salita degli Angeli, dopo i furti dei giorni scorsi cittadini esasperati

Genova. Tensione in salita degli Angeli, a San Teodoro. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, un nutrito gruppo di poliziotti ha iniziato a correre su è giù per la creuza e le sue diramazioni alla ricerca di un ladro acrobata in fuga.

Una scena da “guardie e ladri”, con gli agenti che, torce elettriche alla mano, esploravano i più disparati possibili nascondigli per stanare una coppia di ladri che da qualche giorno sta imperversando nella zona.

Alcuni abitanti di vico Chiuso del Portico dicono, infatti, che da una settimana vedono aggirarsi due giovani non del luogo, dal fare sospetto, talvolta citofononando per capire se gli inquilini delle varie abitazioni siano in casa, e si sono verificati già alcuni furti.

La polizia, attivata da una segnalazione, è arrivata per coglierli sul fatto ma al momento dell’arrivo delle volanti, i due erano già in fuga. Dopo circa un’ora di ricerche l’operazione ha avuto buon esito. I ladri erano ancora in possesso della refurtiva appena trafugata da un appartamento.

Gli abitanti, ancora una volta, quindi chiedono maggior investimenti per la sicurezza da parte dell’amministrazione pubblica.