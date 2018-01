Genova. Athletic Club, Rivasamba, Baiardo e Golfo Paradiso sono pronte ad affrontarsi, a viso aperto, sulla strada che porta in Eccellenza.

La capolista Athletic, allenata dall’ex blucerchiato Alberto Mariani, sarà ospite del Golfo Paradiso, che spera di accorciare le distanze dalla vetta.

Anche i calafati del Rivasamba dovranno stare attenti ai trabocchetti, che il Forza Coraggio spargerà, sul campo amico, per venire a capo della partita.

Tra le ‘quattro sorelle’, che dominano il campionato, solo il Baiardo gioca in casa, ospitando il Casarza Ligure. I ‘draghetti’ di mister Guido Poggi, vogliono iniziare l’anno calcistico con una bella vittoria.

Trasferta insidiosa per il Little Club… i ‘genoani’ di Antonio Pandiscia saranno infatti impegnati in casa dei Colli Ortonovo.

La Goliardica di Roberto Bollentini cerca di tornare al successo, dopo un paio di battute a vuoto, ma per arrivare a ciò, deve superare la Ronchese, a sua volta costretta a cambiare marcia, se vuole mantenere la categoria.

Il San Cipriano, di Cristiano Rossetti, vuole mettere fieno in cascina, affrontando il Real Fiumaretta, mentre il Real Fieschi, impegnato in casa del Cadimare, dovrà stare attento alla rabbia sportiva degli spezzini, eliminati in Coppa Italia dal Baiardo.

Chiude il primo turno del girone di ritorno, il match, tutto spezzino. tra Don Bosco e Magra Azzurri.