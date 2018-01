Giunta comunale nei municipi: oggi la prova a Sampierdarena, ma è scontro tra sindaco e opposizione

Genova. “Verremo qui e in tutti municipi almeno una volta, non zero come loro, siamo già uno a zero”. Così il sindaco Marco Bucci questo pomeriggio al termine della prima “Giunta itinerante”, avvenuta nel Municipio Centro Ovest – Sampierdarena e Cornigliano – replica al comunicato congiunto di Pd e Lista Crivello che lo accusava di “aver organizzato un incontro istituzionale per fare campagna elettorale”. Il municipio Centro Ovest, infatti, andrà al voto i 4 marzo con le elezioni politiche.

“Come mai il sindaco ha deciso di organizzare il primo appuntamento della “giunta itinerante” proprio nel Centro Ovest? Ha a cuore il futuro di Sampierdarena o è in piena campagna elettorale? L’incontro itinerante vedrà naturalmente protagonisti, insieme alla giunta Bucci, il commissario straordinario, che sembra essere anche il possibile candidato del centrodestra alla presidenza”.

“Si tratta di un’ipotesi – continuano dall’opposizione – che, se confermata, evidenzierebbe una chiara incompatibilità tra i due ruoli, come sottolineato da una lettera del capogruppo Crivello al primo cittadino a cui non è ancora seguita risposta: secondo lo Statuto del Comune, infatti, il Commissario dovrebbe limitarsi all’ordinaria amministrazione dell’ente. E non certo farne il candidato alla presidenza”.

“Venire qui è stata una cosa molto bella – afferma intanto l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino – rende i cittadini proattivi, aumenta la loro partecipazione, dà alla giunta una visione più approfondita sul territorio, Pd e Lista Crivello sono mossi da invidia”. “Veniamo sul territorio per lavorare, non per inaugurare o tagliare nastri, come hanno fatto loro”, commenta la consigliera Lilli Lauro (Forza Italia).