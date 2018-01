Giornata nera sulle strade genovesi: 7 incidenti gravi in meno di 24 ore, un 20enne in coma

Genova. Martedì nero sulle strade di Genova: a distanza di poche ore fra la notte scorsa e oggi pomeriggio ci sono stati cinque incidenti stradali con 11 feriti di cui 5 in gravi condizioni.

In via Trossarelli, a Struppa, in Val Bisagno, un’anziana si è sentita male mentre guidava la propria auto e ha investito due passanti, un quarantenne trasferito in ospedale in codice giallo e un uomo di 80 anni invece gravissimo all’ospedale San Martino. Anche l’anziana alla guida della macchina è stata soccorso in codice rosso.

Poco dopo un ventenne residente a Campomorone, mentre percorreva via San Quirico a bordo di un’Apecar si è ribaltato ed è stato soccorso in condizioni gravissime: intubato e trasferito al San Martino. E’ in coma farmacologico indotto. Meno gravi le condizioni di un amico trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente grave – stamani – anche alla Foce, fra piazzale Kennedy e corso Marconi: uno scooter guidato da una quindicenne ha travolto una donna di 65 anni, che stava camminando, ed è finita in codice rosso all’ospedale Galliera. Grave anche una ragazza, trasferita in ospedale sempre in codice rosso.

E sempre questa mattina un altro incidente grave è avvenuto in piazza Lido, a Pegli dove si sono scontrati uno scooter e una macchina: grave un uomo di 64 anni trasferito all’ospedale di Sampierdarena.

Un grave incidente era accaduto nella notte in via Pacoret de Saint Bon a Pegli: un uomo di 32 anni alla guida di uno scooter aveva perso il controllo della moto, ferita in modo lieve anche una ragazza seduta nel sedile posteriore. Mentre ieri sera in via Fillak a Sa

Sempre nella notte in via Fillak a Sampierdarena, un ventenne alla guida della macchina con il foglio rosa ha investito sulle strisce un’anziana poi trasferita in gravi condizioni in ospedale