Genova. Il tempo in Liguria è ancora caratterizzato da blande correnti umide di origine atlantica. Pertanto sono attese precipitazioni, ma in contesto di maggiore variabilità rispetto ai giorni scorsi. Ecco le previsioni del Limet, centro meteo ligure.

Oggi, mercoledì 10 gennaio, giornata all’insegna della variabilità: al mattino cielo per lo più nuvoloso su tutta la regione, con schiarite che si alterneranno a brevi scrosci di pioggia, più probabili tra il Genovese e lo Spezzino. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà piuttosto invariata con ancora possibili deboli precipitazioni sparse, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Dalla sera nuvolosità in aumento ovunque con ancora precipitazioni sparse. Possibili nevicate in Val d’Aveto dove la quota neve si attesterà attorno ai 1200-1400 metri. Venti deboli o al più moderati da sud. Mare mosso. Temperature: in calo di un paio di gradi. Sulla costa: Min +7/11 °C / Max +11/13 °C. Nell’interno: Min +0/6 °C / Max 4/9 °C.

Domani, giovedì 11 gennaio, attenzione ai venti che saranno tesi e forti – di Tramontana – dal pomeriggio, in particolare negli sbocchi delle valli tra il Savonese e il Genovese e nella zona di Capo Mele. In cielo addensamenti più o meno compatti si alterneranno a locali schiarite. Possibili precipitazioni fino a moderate soprattutto a Levante, dove la quota neve si attesterà attorno ai 1000 metri. Mare stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo. Temperature in ulteriore lieve calo.

Nella giornata di venerdì 12 gennaio dovrebbe tornare il bel tempo, grazie ai venti, con ampie schiarite in avanzamento su tutta la Regione.