Genova. Simone Romei non perde il vizio di mettere la palla in rete, consentendo alla Genova Calcio di compiere l’impresa di giornata ed espugnare il Chittolina di Vado.

“E’ stato importante vincere a Vado, perché un eventuale insuccesso avrebbe compromesso le nostre possibilità di restare nelle posizioni che contano” – dice il forte attaccante genovese – “La compattezza della squadra è stata l’arma vincente, quella che ci ha permesso di vincer il big match, contro una squadra veramente forte”.

“I miei compagni hanno giocato una partita davvero speciale, scendendo in campo con la mentalità giusta e la voglia di compiere un’impresa, che alla vigilia non era affatto scontata. Se riusciremo a dare continuità ai nostri risultati, potremo dire la nostra in chiave primato”.