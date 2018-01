Genova. Seconda vittoria consecutiva in casa per il Genoa, che batte 1-0 il Sassuolo, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Sotto gli occhi di Mimmo Criscito, in tribuna d’onore con la famiglia. Decide un gol di Galabinov, subentrato nella ripresa e autore di un secondo tempo esemplare, dimostrando che quando c’è in campo una punta vera il Genoa gioca meglio.

Primo tempo, prevale la noia

di 62 Galleria fotografica Genoa Vs Sassuolo Serie A 20° Giornata









Vista l’assenza di Veloso, indisponibile, e quella di Rosi (influenza) Ballardini schiera Brlek interno di centrocampo e Biraschi esterno. Lapadula dal primo minuto viste le condizioni non perfette di Taarabt. Rossettini al posto dell’altro assente eccellente: Izzo.

Partenza più vivace del Sassuolo, che però non è mai pericoloso, Politano svaria da destra a sinistra ed è l’unico che crea qualche difficoltà al reparto difensivo rossoblù. Dall’altra parte il Genoa si affida a Pandev, vero punto di riferimento in ogni azione: nel primo tempo è lui l’ispiratore con palloni filtranti e passaggi ispiratori, dai suoi piedi scaturisce l’occasione da gol del Genoa nel primo tempo al 23′: verticalizzazione per Lapadula, che scatta sul filo del fuorigioco, ma spara fuori da ottima posizione. Proprio Lapadula al 34′ è costretto a uscire momentaneamente dal campo per qualche minuto: Consigli in uscita lo colpisce al naso, epistassi copiosa e “tapullo” con un vistoso cerotto perché l’attaccante rifiuta il cambio.

Le squadre non pungono, e per vedere una palla pericolosa vicino alla linea di porta si deve attendere il 42′: bello scambio Pandev Laxalt, il tiro-cross viene deviato in corner, uscendo di pochissimo dopo aver scavalcato Consigli.

Nella ripresa ingresso determinante di Galabinov al 56′, a sostituire un Pandev visivamente acciaccato, nel Sassuolo entra Matri per uno sterile Falcinelli ed è lui a confezionare l’occasione per andare in vantaggio: tiro a botta sicura nel cuore dell’area di rigore e Perin che compie un vero miracolo con una deviazione in angolo di puro istinto (67′).

I rossoblù rispondono con una sponda di Lapadula per Galabinov: il destro a giro costringe Consigli alla deviazione in angolo in tuffo non senza difficoltà (68′).

La partita si accende e il Genoa va vicinissimo alla capitolazione al 75′: è il palo a respingere il colpo di testa di Matri. Ballardini inserisce Lazovic per Brlek, il serbo diventa il trequartista della squadra.

Con Galabinov in campo i rossoblù ora hanno un punto di riferimento all’attacco, una punta vera e la sfruttano a dovere: all’80 doppio passo e cross di Biraschi, la difesa del Sassuolo si dimentica di stringere su Galabinov, che indisturbato salta di testa e insacca l’1-0. Per il Genoa è una liberazione. Con questo risultato Giuseppe Rossi, che era pronto per entrare, si risiede in panchina e l’ultimo cambio è Omeonga per Lapadula.

Il Grifone riesce a controllare gli ultimi minuti senza troppi patemi, il solo Ragusa ci prova con un rasoterra velenosissimo a fil di palo al 90′. Con questi tre punti i rossoblù superano il Cagliari, atteso stasera alla prova casalinga contro la Juventus.

Genoa-Sassuolo 1-0

80′ Galabinov

Genoa: Perin, Rossettini, Spolli, Zukanovic, Biraschi, Rigoni, Brlek (76′ Lazovic), Bertolacci, Laxalt, Lapadula (83′ Omeonga), Pandev (56′ Galabinov).

A disposizione: Lamanna, Zima, Gentiletti, Cofie, Taarabt, Ricci, Rossi, Pellegri.

Allenatore: Ballardini

Sassuolo: Consigli, Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso, Missiroli (89′ Mazzitelli), Magnanelli, Duncan (82′ Ragusa), Berardi, Falcinelli (65′ Matri), Politano.

A disposizione: Marson, Pegolo, Scamacca, Frattesi, Gazzola, Rogerio, Cassata, Dell’Orco, Adjapong.

Allenatore: Iachini

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: Rigoni, Zukanovic, Galabinov (G); Missiroli (S)

Spettatori: paganti 1062, incasso 22.241, 17.577 abbonati, 173.875 euro la quota gara .