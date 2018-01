Gelicidio, 170 mila euro di danni nei parchi della Liguria: colpiti Beigua, Antola e Aveto

Genova. Oltre 170 mila euro di danni causati dal gelicidio ai sentieri dei parchi liguri e all’Alta via dei monti liguri (Avml). La stima è di Federparchi che lancia l’Sos alla Regione per trovare i fondi necessari al ripristino dei percorsi. In particolare è stata la galaverna conseguente alle temperature polari del 10 e 11 dicembre scorsi ad avere provocato i problemi più gravi.

“Le più colpite sono state le Province di Genova e Savona, sia lungo il percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri che all’interno dei Parchi del Beigua, dell’Antola e dell’Aveto, con numerosi tratti impraticabili se non verranno messi in atto interventi di manutenzione straordinaria valutati di importo complessivo non inferiore ai 170.000 – spiega Roberto Costa, coordinatore ligure di Federparchi – Risorse che gli Enti gestori non hanno a disposizione, a meno di uno stanziamento straordinario da parte della Regione Liguria”.

In alcuni percorsi prossimi ai crinali la galaverna si è formata con maggiore intensità ed ha appesantito i rami ed i tronchi degli alberi, che si sono rotti sotto il peso del ghiaccio e la forza del vento ed hanno ostruito lunghi tratti con una rete quasi impenetrabile. Sono in corso, in condizioni pesanti a causa delle difficoltà di accesso, i sopralluoghi per monitorare la precisa localizzazione dei danni e la loro entità, e per avviare gli interventi di ripristino della percorribilità, che tuttavia rimarrà problematica almeno fino alla fine della stagione invernale, anche per l’importante dispiegamento di risorse umane e finanziarie che questi interventi richiedono.