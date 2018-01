“Gas e luce, le bollette sono un rebus”: Lega Consumatori aiuta gli utenti a capire le novità

Genova. Le bollette di luce e gas sono sempre più un rebus: decifrare voci di spesa, modalità di fatturazione, districarsi tra un conguaglio e l’altro è diventata un’operazione complessa. Per questo le associazioni degli utenti si stanno mobilitando. Un importante appuntamento per conoscere le ultime novità in materia di bollette di energia elettrica e gas è in programma mercoledì 17 gennaio alle ore 16.00 presso la Camera di Commercio di Genova (Via Garibaldi 4-Salone del Bergamasco).

La Lega Consumatori Genova organizza, in collaborazione con l’Associazione Europea dei Ferrovieri, un incontro pubblico intitolato “Energia elettrica e Gas: come tutelare i consumatori” per approfondire temi di estremo interesse per gli utenti.

“L’obiettivo dell’iniziativa è di informare i cittadini sugli importanti cambiamenti in corso nel mercato dell’energia e gas, a cominciare dalla nuova tariffazione elettrica e dall’eventuale abolizione del mercato tutelato- spiegano alla Lega Consumatori -. Particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento delle principali tematiche segnalate dai consumatori, riguardanti le bollette di conguaglio, le letture stimate ed effettive, la rateizzazione, le voci di spesa in cui è composta la fattura, la gestione dei reclami e la procedura di conciliazione per risolvere le controversie con il gestore”.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentata la convenzione sottoscritta da Lega Consumatori Genova e l’Associazione Europea dei Ferrovieri volta a rafforzare la tutela del consumatore sul territorio.