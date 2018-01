Gallerie di Sant’Anna, dopo la frana continuano i lavori: il 5 e 6 febbraio chiusura parziale

Genova. Anas ha comunicato questa mattina l’ultima chiusura temporanea della galleria di Sant’Anna, prevista per le giornate di lunedì 5 e martedì 6 febbraio. Lunedì 5 febbraio la galleria sarà chiusa dalle 11 alle 17 mentre martedì 6 la chiusura è disposta dalle 8.30 alle 17.30, mantenendo quindi l’apertura nelle fasce orarie utili per raggiungere la scuola e i posti di lavoro.

In queste due giornate interverrà un elicottero per trasportare e collocare sul luogo della frana i pali e le reti per completare il ripristino. Da martedì 6 alle 17.30 riprenderà il senso unico alternato fino al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Si comunica inoltre che è stata disposta la chiusura della strada delle gallerie per Moneglia nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio per consentire il completamento dei lavori di ripristino della frana in loc. Madonnetta. L’ultimo semaforo verde utile da Moneglia per Sestri Levante è alle 22.05 e alle 22.15 da Sestri Levante per Moneglia. La strada riaprirà alle 5.25 da Moneglia per Sestri Levante.