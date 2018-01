Furgone in fiamme a Voltri, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco per un furgone in fiamme in via Calamandrei, a Voltri.

L’allarme è scattato poco dopo le 11, a seguito della telefonata del proprietario del mezzo che ha allertato la centrale dei pompieri di Genova facendo scattare la macchina dei soccorsi.

I pompieri sono subito giunti sul posto per domare le fiamme e risolvere la situazione di pericolo.