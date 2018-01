Lavagna. Chiusa la strada Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna in entrambi i sensi di marcia a causa di una frana alle Gallerie di Sant’Anna. Dalle prime stime, si prevedono tempi lunghi per la riapertura. Lo smottamento sopra le gallerie, verificatosi sul versante di Lavagna, ha interessato un grosso costone di roccia che per la maggior parte è stato trattenuto dalle reti metalliche di sicurezza, ma si attendono i rocciatori per l’operazione di messa in sicurezza.

I collegamenti tra le due cittadine del Tigullio al momento sono possibili solo attraverso l’autostrada A12. L’allarme è scattato ieri sera per detriti finiti sulla carreggiata, con pronto intervento di vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e delle polizie municipali di Sestri Levante e Lavagna.

Intorno alle 8 sono arrivati in zona i rocciatori di Anas che stanno operando sulla parte alta della frana. “C’è parecchio materiale da rimuovere – ha dichiarato il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio – fino a che non viene completata questa operazione non si possono fare previsioni sulla riapertura”. Ci sarà un aggiornamento a metà mattinata.