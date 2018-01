Genova. Tutta la redazione di Genova24 oggi è in festa insieme al nostro giornalista Nicola Giordanella, diventato padre della piccola grande Anita.

Nata alle 18e25 di ieri, giovedì 18 gennaio, 49 centimetri per 3 chili e 200 grammi, Anita è bellissima come mamma Irene e simpatica come il papà. Stanno tutti bene e ringraziano il personale dell’ospedale San Martino per un “servizio pubblico eccellente”.

Foto 2 di 2



Anita dimostra già un certo carattere e gusti musicali non da poco. E’ venuta al mondo mentre la radio della sala parto trasmetteva Du Hast, un pezzo dei Rammstein, gruppo industrial metal tedesco.

Auguriamo a Nicola, Irene, Anita e Bacco (il cane) una vita meravigliosa e animata come un concerto metal.