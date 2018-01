Ferrovie partner del Comune per la metropolitana? I sindacati vogliono chiarezza

Genova. Qualche giorno fa a Genova, durante la presentazione dei treni Rock e Pop a De Ferrari, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di alcuni società a esse collegate, ha affermato che Fs è interessata alla partita dell’ampliamento della rete metropolitana. Anche il sindaco Marco Bucci ha parlato delle ferrovie come di un possibile partner (Ne abbiamo scritto qui e qui).

Oggi, su quelle, dichiarazioni si interrogani i sindacati presenti in Amt che con un comunicato congiunto – firmato da Cgil, Csil, Uil, Faisa Cisal e Ugl – chiedono sia fatta chiarezza. Su diversi punti.

I sindacati sottolineano come il sindaco e la sua giunta, in passato, abbiano sempre espresso l’intenzione di affidare l’intero servizio metropolitano attraverso la procedura dell’in house, e nella stessa direzione si era mosso il consiglio comunale e metropolitano.

“Il 21 novembre – spiegano i sindacati – abbiamo sottoscritto con il Comune di Genova e la Città Metropolitana un verbale di incontro nel quale si indicavano gli interventi societari, fusione AMT Spa ed ATP Spa, funzionali alla creazione di un unico soggetto gestore, a totale capitale pubblico, che comprendesse al suo interno la totalità dei dipendenti di AMT Spa e ATP Srl, contestualmente veniva sottoscritto l’impegno a reperire le risorse necessarie alla gestione del servizio e agli investimenti”.

“Già in campagna elettorale Bucci aveva detto che Amt sarebbe rimasta pubblica – afferma Edgardo Fano, segretario provinciale Faisa Cisal – siamo preoccupati per il valore complessivo della gara, quasi 800 milioni più iva, che alletteranno sicuramente molti operatori nazionali ed internazionali. La metro è la struttura portante del servizio e non deve essere divisa dalla gomma”.

Ancora vengono citati documenti e delibere delle settimane successive, tutto per sottolineare come l’obbiettivo dei rappresentanti dei lavoratori di Amt e Atp sia “quello di affidare il servizio, sull’intero bacino metropolitano, a un unico soggetto pubblico che abbia al suo interno tutti i lavoratori che oggi operano in Amt e Atp. Se qualcuno avesse cambiato idea, siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie“.