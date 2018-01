Falsi Modigliani in mostra, tavolo di collaborazione tra Ducale e associazioni di consumatori

Genova. Furio Truzzi, presidente nazionale Assoutenti, Rosanna Stifano, presidente Assoutenti Genova e Giovanni Ferrari, presidente nazionale Casa del Consumatore, in rappresentanza della Consulta ligure dei consumatori e degli utenti e di Rete consumatori Italia si sono incontrati con il presidente e il direttore della Fondazione Palazzo Ducale, Luca Bizzarri e Pietro da Passano, per definire un percorso condiviso che consenta ai visitatori della mostra: “Modigliani”, tenutasi a Palazzo Ducale tra marzo e luglio 2017, di ricevere tempestivamente corrette indicazioni e risposte nella tutela dei loro diritti a seguito delle recenti notizie giudiziarie.

Come noto Palazzo Ducale non ha incassato alcun corrispettivo della bigliettazione, che per contratto spettava all’organizzatore Mondo Mostre Skira, e in questa vicenda è dalla stessa procura dichiarato parte lesa, per il grave danno di immagine comunque subito; similmente i visitatori della mostra, se la non autenticità delle opere fosse confermata, sarebbero anch’essi vittime dell’inganno sin dal momento dell’acquisto del biglietto. Fondazione Palazzo Ducale e associazioni dei consumatori seguiranno con grande attenzione gli sviluppi dell’indagine e si impegnano fin da ora a costituirsi parte civile in caso di rinvio a giudizio degli indagati poiché ritengono fra i loro primari doveri tutelare adeguatamente i diritti dei visitatori coinvolti.

L’incontro è stata anche l’occasione per una condivisione dei principi basilari nei rapporti con l’utenza – peraltro esplicitati nella “Carta dei Servizi” sul sito di Palazzo Ducale – e al fine di rendere più forte e strutturale il rapporto di collaborazione tra Fondazione Palazzo Ducale e Associazioni dei Consumatori, entrambe con ruoli, per quanto diversi, afferenti alla pubblica funzione, promuoveranno un Protocollo d’Intesa che sarà firmato quanto prima. Chi desidera informazioni sul caso Modigliani e sulle modalità per ottenere il rimborso del biglietto può contattare il numero verde 800.199.633 o a scrivere a rimborsi@consumatoriliguria.it messi a disposizione dalle associazioni dei consumatori.